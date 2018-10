RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI I GIORNATA

Real Vazia – Reate United 3-1

Nucci, Tolli, Paglia (Real V.) Badji (Reate U.)

Walter Troiani

Giuliano Ciccarelli (allenatore Reate United)

Micioccoli – Posta 2-1

2 Ometto (M), Faustini (P)

Roberto Attorre (allenatore Micioccoli)

Fabio Maini (allenatore Posta)

Alto Lazio-Fiamignano 0-0

Giancarlo Gabrieli (dirigente Alto Lazio)

Emiliano Lucentini (presidente Fiamignano)

Torpedo Rieti-Real Monteleone Sabino 1-1

Silvestri (T), Sebastiani (RM)

Luca Basilici (Allenatore Torpedo)

Marco Russo (allenatore Real Monteleone)

Gens Cantalupo-Torri In Sabina 2-2

Bonifazi, Corinaldesi (GC), Latini, Tocci (TIS)

Massimo Tascioni (Allenatore Gens Cantalupo)

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina)

Stimigliano-Rocca Valle Turano 3-0

Proietti, Della Ciana, Grossi

Matteo Marcellini (presidente Stimigliano)

Alessia Cenciotti (dirigente Rocca Valle Turano)

Poggio Moiano-Casperia 2-3

Visco, Sciarra (PM), Benzi, Colletti, Stroia (C)

Massimo Aluffi (allenatore P. Moiano)

Federico Chini (allenatore Casperia)

Poggio Bustone – Sporting Corvaro 2-2

Gentilechi M. Rinaldi P. (PB), Massimi, Frezzini (SC)

Lelli (dirigente Corvaro)

Stefano Santori (presidente Poggio Bustone)

CLASSIFICA

RIETI - Si è conclusa la prima giornata del campionato di Terza Categoria. Come da pronostico 8 gare, sparse per tutto il territorio reatino, in cui non è mancato il divertimento ed il sano agonismo. Debutto negativo per il Reate United che cade nel derby contro i padroni di casa del Real Vazia. Buona la prima per il Micioccoli che al Gudini batte Posta grazie alla doppietta dell'inossidabile Ometto, vincono anche Stimigliano e Casperia, mentre non sono mancati i pareggi, ben 4. Giornata da cancellare per il Poggio Bustone, che pareggia in casa contro lo Sporting Corvaro, ma perde Michele Santori per un grave infortunio.(allenatore Real Vazia): «Sono molto soddisfatto per la nostra prima partita. Sono contento in particolare per il gol di Tolli, appena inserito nella squadra. Per il resto, c’è sicuramente ancora da lavorare per centrare i nostri obiettivi».: «Sono contento della prestazione dei miei ragazzi perché sono stati combattivi ed hanno tenuto banco, per buona parte del match, ad una squadra forte e compatta come il Real Vazia. Sono soddisfatto del mio gruppo e forse riusciremo a portare a casa qualcosa quest’anno».: «Nel primo tempo non abbiamo dato il meglio, ma nella ripresa siamo usciti di più allo scoperto. Abbiamo subito un 1-1 meritato, ma alla fine siamo riusciti a vincere anche con diversi giocatori mancanti. C’è ancora molto lavoro da fare, ma posso dirmi soddisfatto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e agli avversari».: «Non credo che la nostra sconfitta sia stata meritata, anche perché siamo stati penalizzati da qualche errore dell’arbitro. Abbiamo comunque creato diverse occasioni sotto rete, ma ci è mancata la lucidità. In ogni caso si tratta solo della prima partita, possiamo andare avanti con questo atteggiamento».: «Abbiamo giocato bene, è stata una gara bella ed equilibrata. Sono contento anche perché è stata una partita corretta, senza alcuna discussione e per noi questo è fondamentale. Il pareggio è un risultato giusto».: «La nostra è stata una buona prestazione. Una partita ben giocata, in cui abbiamo tenuto il possesso per 70 minuti, creando anche diverse alle gol non finalizzate. Posso dirmi soddisfatto anche perché sono mancati molti dei nostri giocatori. Abbiamo trovato degli avversari molto preparati e ben disposti in campo».: «Una bella partita, giocata a viso aperto per entrambe le squadre. Credo che il pareggio sia un risultato giusto e devo senza dubbio fare i complimenti ai ragazzi per come si sono comportati».: «Sono soddisfatto del nostro esordio. Abbiamo giocato bene, peccato per il gol subito a due minuti dalla fine. Senza dubbio un match positivo per essere la nostra prima esperienza in trasferta».: «Il nostro merito è stato quello di averci creduto fino in fondo e questo ci ha permesso di cogliere un giusto pareggio contro una squadra forte che lotterà per la conquista del campionato. Siamo comunque soddisfatti di questo risultato».: «Il nostro rammarico è di aver subìto il gol del pareggio in pieno recuperosu un calcio di rigore che avremmo potuto evitare. Una grossa ingenuità che purtroppo ci ha privato della vittoria al termine di una partita che sul piano di gioco avevamo dominato. Un punto ottenuto fuori casa è comunque un risultato da considerarsi positivo».: «Una partita tranquilla per noi. Il primo tempo si è concluso in parità, con qualche occasione sprecata. Nella ripresa abbiamo condotto il match, segnando 3 gol e prendendo anche qualche traversa».: «Ci siamo presentati all’esordio senza 7 giocatori, il che non è una situazione che ti avvantaggia, ma abbiamo giocato con 2 esordienti assoluti, cosa che ci fa piacere. Il primo tempo è terminato giustamente in parità ma la condizione fisica ha fatto il resto nella ripresa. Mi è piaciuta l’organizzazione del mister Perotti e anche lo spirito collaborativo dei ragazzi. Devo fare i complimenti all’avversario, sempre corretto, e al direttore di gara. In attesa di Tostao, Overath e Rensebrink, ci alleniamo per l’esordio casalingo».: «Abbiamo perso la partita prevalentemente a causa dei calci piazzati. Ci sono state diverse occasioni per entrambe le squadre, ma loro sono stati più lucidi sotto porta. Quando abbiamo agguantato il pareggio, sul 2-2, pensavo che saremmo potuti arrivare alla vittoria, ma non è stato così anche perché il loro portiere ha fatto degli ottimi interventi».: «È stata una partita sofferta su un campo molto difficile, contro una squadra ben preparata che darà sicuramente filo da torcere anche alle altre società. La nostra è stata una bella prova, siamo stato bravi ad ottenere il vantaggio dopo essere stati sotto, anche se successivamente abbiamo subìto il pareggio. Fortunatamente siamo tornati sopra sul 3-2 e da lì abbiamo chiuso bene gli spazi».: «È stata una partita tranquilla con due buone squadre in campo. Siamo andati due volte in vantaggio ma loro ci hanno sempre ripreso. Il match è stato sicuramente condizionato dal caldo fortissimo, ma posso comunque ritenermi soddisfatto per questo esordio in trasferta, contro una squadra che sicuramente potrà dire la sua nel corso del campionato».: «Siamo andati in svantaggio, ma siamo stati capaci di recuperare. Tuttavia la nostra partita è stata caratterizzata dal brutto infortunio di Michele Santori, a meno di un quarto d’ora dalla fine del match. L’ambulanza ha fermato il gioco per quasi un’ora e ovviamente una volta ripreso, il ritmo era molto più spento. Il giocatore dovrà essere operato per frattura scomposta al malleolo e al perone».Stimigliano, Real Vazia, Casperia e Micioccoli 3Sporting Corvaro, Torri in Sabina, Real Monteleone, Fiamignano, Gens Cantalupo, Poggio Bustone, Real Monteleone e Alto Lazio 1Posta Calcio, Poggio Moiano, Reate United e Rocca Valle Turano 0