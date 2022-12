Venerdì 30 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Potrebbero essere messi in vendita a partire da stamattina, freschi di stampa da parte della tipografia, gli skipass che al momento Asm si prepara ad emettere sotto forma di voucher. Stando alle ipotesi formulate nelle ultime ore, i “buoni” che la municipalizzata è pronta a distribuire presso i punti vendita della scuola sci Terminillo di piazzale Zamboni e l’ufficio turistico di Visit Rieti in piazza Vittorio Emanuele II potrebbero sostituire temporaneamente le schede magnetiche che, da anni, vengono utilizzate per accedere agli impianti.

La corsa contro il tempo sostenuta da Asm nell’arco di poco più di un mese, per valutare sia la fattibilità dell’operazione di gestione di impianti e piste che per dare il via libera alla manutenzione delle strutture, ha incluso anche la stima dei prezzi e la realizzazione degli skipass stagionali e giornalieri da emettere. In attesa di quindi di reperire il materiale necessario per la realizzazione delle schede magnetiche, gli skipass potrebbero essere venduti sotto forma di voucher, da cambiare poi in schede una volta rese queste ultime disponibili e aperti gli impianti.

Il confronto con l'Abruzzo. Il costo di uno skipass stagionale, nell’ultimo anno di attività della società “Funivia”, il 2019-2020 (cioè a ridosso dell’esplosione della pandemia) era attestato sui 474 euro. Per favorire l’acquisto – essendo anche trascorse già alcune settimane dal potenziale inizio di stagione – Asm ha invece indicato un costo di circa 250-300 euro, 20 euro per un giornaliero feriale (in tempi pre-Covid era di 26), 23 euro per mezza giornata festiva e 28 euro intera: prezzi senz’altro competitivi (nella speranza che arrivi la neve), che includeranno diverse formule, modulate in base alla fascia d’età ed altri criteri di consuetudine nell’ambito dello sci e con i quali la municipalizzata punta a coprire i primi costi di gestione.

Ma come si pongono le attuali tariffe delineate da Asm nel confronto con le stazioni sciistiche più vicine al Terminillo? Per quanto riguarda il lato abruzzese, il paragone si può effettuare tenendo naturalmente conto della netta differenza del numero di impianti del quale Ovindoli, Monte Magnola e Campo Felice, entrambi nella provincia di L’Aquila, sono dotati: 11 impianti e 21 piste per Ovindoli, 15 impianti e 24 piste per Campo Felice. Gli attuali prezzi delle stazioni abruzzesi, tuttavia, non sembrano discostarsi troppo da quanto proposto da “Funivia” nel 2019-2020: uno stagionale da adulti, ad Ovindoli, spazia dai 470 euro della prevendita estiva ai 550 euro dell’acquisto in piena stagione invernale, mentre i giornalieri standard oscillano tra i 18 euro (un’ora) e i 38 euro in altissima stagione. A Campo Felice, uno skipass stagionale per adulti costa 540 euro, i giornalieri 41 euro in altissima stagione (con anche la possibilità di acquistare dei plurigiornalieri).

La situazione nel Lazio. Meno impietoso, dal punto di vista strutturale, appare il confronto con le stazioni laziali di Campo Catino (Guarcino) e Monte Livata (Subiaco). A Campo Catino, il listino prezzi è fermo a quello dei giornalieri del 2020-2021: per usufruire di tre impianti e 14 piste, si spendono 26 euro nei giorni festivi (22 per mezza giornata), 22 euro nei feriali (19 mezza giornata). Per l’unico impianto di risalita di Monte Livata, invece, il giornaliero si attesta a 20 euro.