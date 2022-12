Giovedì 29 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Arriva alle battute finali la definizione dei prezzi degli skipass stagionali e giornalieri, che Asm si prepara ad emettere, per avviare la campagna acquisti e sostenere, in questo modo, i costi di gestione della stagione invernale al Terminillo per lo sci di discesa.

Dopo il pre-accordo stretto con la società “Funivia”, la municipalizzata si sta infatti adesso concentrando sia sul portare a termine nel più breve tempo possibile la manutenzione degli impianti di risalita che nell’emissione degli skipass, i quali saranno posti in vendita sia presso la scuola sci Terminillo che all’ufficio turistico Visit Rieti di piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore della città. I prezzi sarebbero vicini a quelli già anticipati nei giorni scorsi da Il Messaggero, ovvero circa 250-300 euro per gli skipass stagionali, 20 euro per quelli giornalieri feriali, 23 euro per mezza giornata festiva e 28 per una intera festiva.

Sia la seggiovia biposto “Carbonaie” che la quadriposto “Prati delle Carbonaie - Terminilluccio” sono invece entrate entrambe nella fase dei diversi collaudi che guideranno l’intera opera di manutenzione.

Per le “Carbonaie”, la fine della revisione potrebbe arrivare già entro i primi giorni del nuovo anno: gli interventi sulla biposto erano infatti già stati ritenuti di ordinaria amministrazione fin dalle prime battute, comprendendo prove a pieno carico e di manutenzione delle funi, operazioni eseguibili in tempo molto ridotti. Sarà invece probabilmente necessario attendere di più per la quadriposto che serve le piste Cinzano e Giusti, sulla quale la revisione riguarda anche lo smontaggio di sedici rulli - i passanti delle funi - che richiede la singola manutenzione di ogni coppia di rulli, prima di poter passare ai successivi.