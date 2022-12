Euforia al Terminillo, si stringono i tempi per attivare gli impianti. L'incognita meteo

RIETI - L’ultimo atto ufficiale che ancora manca all’appello è la firma, davanti a un notaio, sull’accordo definitivo tra Asm e società “Funivia” per l’affitto di impianti di risalita e piste del Terminillo. Nell’attesa, a blindare l’intesa tra la municipalizzata e l’azienda di Flavio Formichetti per avviare intanto la manutenzione degli impianti e l’emissione degli skipass, è stato il pre-accordo già firmato tra le due imprese: il contratto definitivo resta soltanto un atto formale, che verrà formalizzato non appena le due società avranno terminato di redigere l’inventario del materiale acquisito da Asm attraverso l’affitto, il cui costo è pari a 70 mila euro.



Prosegue la manutenzione

Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo la manutenzione della seggiovia biposto “Carbonaie” e della quadriposto “Prati delle Carbonaie – Terminilluccio”, mentre il tappeto Togo è già pronto ad entrare in funzione. Per la biposto “Carbonaie” Asm è ottimista, trattandosi di una manutenzione ordinaria che potrebbe concludersi forse già prima di Capodanno e per la quale sono in corso le prove a pieno carico e controllo di integrità delle funi dell’impianto di risalita. Più complessa – come già ampiamente noto – appare invece la manutenzione della quadriposto: in questi giorni, ad intervenire è stata chiamata l’azienda abruzzese Sacmis, già punto di riferimento per la società “Funivia” e specializzata nella revisione di impianti a marca Leitner, la quale dovrà operare per smontare sedici rulli posizionati sulla sommità di otto piloni della quadriposto: i rulli sono i passanti lungo i quali scorrono le funi dell’impianto di risalita e, dunque, va da sé l’importanza di garantire la loro integrità e funzionalità. La manutenzione dei rulli richiede tuttavia che vengano smontati, verificati e rimontati uno alla volta, prima di passare al successivo: un’operazione laboriosa, che necessiterà quindi di tempi notevolmente più lunghi rispetto alla biposto “Carbonaie”.



Il meteo

Le previsioni meteo non sembrano però annunciare neve almeno fino all’inizio del nuovo anno: dunque, una condizione favorevole per Asm, perché un’improvvisa nevicata rischierebbe di essere di intralcio alle operazioni di manutenzione dei due impianti di risalita.



Gli skipass

Trapelano intanto ulteriori dettagli sulla campagna per l’acquisto degli skipass che Asm è pronta ad avviare. La municipalizzata sembra intenzionata ad emettere circa 800 skipass stagionali ad un prezzo accessibile, che inizialmente dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro per favorire i primi acquisti e, successivamente, di 300 euro. Il possesso della tessera Fisi dovrebbe poi garantire il consueto sconto di 50 euro su entrambi gli importi. Per gli skipass giornalieri si parla di circa 20 euro durante i giorni feriali, di 23 euro per mezza giornata festiva e 28 euro per quella intera.



La scuola

Dopo la notizia pubblicata ieri da Il Messaggero sulla raggiunta intesa tra Asm e “Funivia”, la reazione della scuola sci Terminillo è entusiasta: «Apprendiamo con grande felicità la notizia dell’accordo, il cui raggiungimento sta a significare che Asm e Comune hanno fatto un buon lavoro, portando a casa una partita difficile - commenta il direttore Simone Munalli – Come scuola sci, siamo a disposizione per poter dare una mano sia a livello promozionale che organizzativo e ora si tratta di dimostrare che anche quel poco che ci ha lasciato la società “Funivia” può essere gestito in maniera migliore di come è stato fatto fino ad ora, chiudendo una pagina durata troppi anni: per noi è l’anno nuovo di un percorso che può iniziare a partire già da oggi. Purtroppo, chi voleva sciare a Natale si è già spostato da altre parti – conclude Munalli – Ma alla scuola sci continuano ad arrivare richieste di informazioni e ora che sappiamo che, se nevicherà, si potrà sciare, riusciamo ad essere più fiduciosi con i nostri clienti».