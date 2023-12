Terminillo da riqualificare, Sinibaldi: «In diciotto mesi abbiamo fatto passi da gigante. Chiediamo l'aiuto anche di Alessandra Mussolini»

RIETI - La riqualificazione del Terminillo è uno dei temi che stanno più a cuore ai reatini e che più di altri potrebbero far davvero decollare l'economia comprensoriale e il turismo del territorio . Una riqualificazione ieri sollecitata - su Il Messaggero - anche dall’europarlamentare, Alessandra Mussolini, che al Terminillo ha casa e vi trascorre abitualmente le vacanze invernali. Sollecitazioni, quelle della Mussolini che hanno trovato il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, molto presente e attento sul tema, forte anche dell'impegno profuso per la stazione montana da quando è stato eletto.

«Leggendo le riflessioni dell’eurodeputato Alessandra Mussolini - spiega Sinibaldi - mi auguro che anche lei possa sostenere i grandi sforzi che, insieme ai nostri rappresentanti istituzionali in Regione e in Parlamento, stiamo conducendo per risollevare il Terminillo dopo decenni di abbandono e disattenzione.

Grazie al centrodestra, unito e convinto della necessità di rilanciare la nostra montagna, in un anno e mezzo siamo riusciti a fare molto. Abbiamo garantito, assumendo le gestione diretta degli impianti, una stagione sciistica, quella scorsa, e ci siamo fatti trovare pronti per quella attuale che partirà non appena ci sarà la neve. Siamo riusciti a riaprire un punto informazioni turistico con VisitTerminillo. Riaperto una postazione di Polizia locale. Emesso un bando per la farmacia, andato poi deserto, e ora quindi procederemo all’assegnazione diretta.

Abbiamo investito nella promozione e riavviato rapporti con associazioni e federazioni sportive che si erano persi. Stiamo continuando il lavoro per realizzare il Tsm2, riaperto dopo anni la Vallonina per Leonessa, investito quasi 3 milioni per il rilancio del centro sportivo in altura dei 5 Confini e stiamo mettendo in campo interlocuzioni, a tutti i livelli, pubblico e privato, per creare le condizioni per nuovi investimenti.

Se Alessandra Mussolini vorrà - conclude il sindaco - oltre a farci visita per le vacanze, potrà sicuramente dare una mano al centrodestra locale che, con grande amore e dedizione per il Terminillo e per l’intero territorio, sta lavorando costantemente per restituire dignità e futuro alla nostra montagna. Ce lo auguriamo e l’aspettiamo a braccia aperte».