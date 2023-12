Apre dall’8 dicembre il punto di informazioni turistiche VisitTerminillo

RIETI - Il Terminillo si prepara all’avvio della stagione invernale con l’apertura dell’ufficio turistico VisitTerminillo, sito in via dei Villini, nei locali concessi dalla Regione Lazio al Comune di Rieti e gestito da Asm Tour Operator.

Il punto di informazioni turistiche sarà aperto dall’8 al 10 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Il personale del servizio Tour Operator oltre ad accogliere, informare e assistere i turisti che sceglieranno di trascorrere i giorni del ponte dell’Immacolata presso la stazione montana, sono a disposizione dei visitatori per l’acquisto dei Voucher degli abbonamenti stagionali skipass, a tariffa di prevendita.

«Con l’apertura del punto VisitTerminillo confermiamo il nostro impegno a sostegno del progetto di rilancio della stazione montana – dichiara il presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini - Un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale che si pone come fine quello di potenziare i servizi offerti ai turisti e dove metteremo in campo professionalità e impegno per raggiungere il risultato atteso».