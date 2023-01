Terminillo caos, parcheggi in tripla fila e ingorghi: tante famiglie costrette a tornare indietro Il video degli ingorghi

RIETI - Neve e caos. Non è buona la prima domenica per il Terminillo che, nel primo week end stagionale con l’apertura di due piste (tappeto Togo e Carbonaie), stecca clamorosamente in termini di organizzazione. Mancanza di parcheggi, code infinite e strade bloccate con auto ferme sulla carreggiata anche per un’ora: una situazione purtroppo non nuova, generata da problemi cronici di una stazione sciistica in cui la pianificazione continua ad essere un’illustre sconosciuta.

A documentare l’assurda situazione le testimonianze di tantissimi turisti, con foto e video a testimoniare quel che è accaduto. Mercoledì apre la seggiovia quadriposto e, per evitare un nuovo caos domenica prossima, si deve agire già oggi.