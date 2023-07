Martedì 4 Luglio 2023, 10:28

RIETI - «E se mi chiami risponderò che: sto a Stimigliano. La, la, la, la, la». Se diventerà la hit dell’estate non si sa ancora, ma di certo l’”Inno di Stimigliano” un paio di record già li ha battuti. Uno: far ballare quasi 200 ballerini iscritti a scuole di ballo esterne al comune sabino, coinvolgendoli in una vera e propria coregrafia che nulla ha da invidiare a quelle tradizionalmente proposte nelle serate danzanti. Due: trovare un modo nuovo per promuovere il territorio, provando a generare, con un tormentone estivo da far risuonare nelle feste di piazza di Stimigliano e dintorni, l’interesse di quanti, non conoscendo ancora questo angolo della provincia di Rieti, si incuriosiscano e lo raggiungano per trascorrere un giornata in Sabina.

Hit per i social. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un’esperienza “instagrammabile”, perfetta, cioè, per essere raccontata attraverso storie e foto da pubblicare su Instagram e Facebook e balletti da condividere su TikTok. C’è, infatti, un sentiero romantico dove passeggiare, un vicolo dedicato agli innamorati e una grande cornice di legno che si apre su un panorama mozzafiato.

L'obiettivo. «Portami alla cornice sul paesaggio sabino – recita non a caso l’inno di Stimigliano -, dammi un bacio sotto al vicolo, fammi sentire libero perché con te lo sai che non mi sentirò in pericolo». L’intenzione della Pro loco di Stimigliano, dunque, voleva essere proprio quella di trovare un modo originale per promuovere Stimigliano, a partire da uno dei luoghi più romantici del centro abitato, e stando al successo ottenuto dalla prima uscita pubblica dei gruppo di ballo in un parco San Valentino gremito di spettatori che tenevano il ritmo, l’idea è destinata a funzionare.

Musica orecchiabile, citazioni spagnole quanto bastano perché “la noche è loca e da noi non si riposa”, e ritmo che bene si sposa con le coreografie dei balli di gruppo che affollano piazze e social, soprattutto in estate. «La canzone - racconta il sindaco Franco Gilardi - è stata scritta dal cantautore sabino Mattia Latini che ha vinto lo scorso anno il festival "Da Stimigliano a Sanremo». La canzone parla del sentiero degli innamorati in cui si trova la cornice gigante e del vicolo del bacio.

Videoclip su Youtube. È stata commissionata dalla Pro loco e in questi giorni sarà girato un videoclip per Youtube proprio lungo il sentiero. Sulla canzone è stata realizzata una coreografia dal maestro Maurizio Serafini e ballata da diverse scuole di danza in Italia che è stata presentata a parco San Valentino. «Un modo nuovo per promuovere il nostro territorio, nella convinzione che la musica è vita. La canzone coniuga parole romantiche con il sound che piace ai ragazzi ed è già diventata un simbolo del nostro giovane Comune», spiega Serafini.