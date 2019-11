Marracash raddoppia le date dei concerti a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapperieri, con il nuovo album Persona (Island/Universal Music), ha esordito al primo posto delle classifiche dei dischi e dei vinili più venduti della settimana, nonché al primo posto della classifica Top Singoli con Supreme - l’ego e 12 brani nelle prime 13 posizioni (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). L’album, inoltre, ha conquistato oltre 45 milioni di stream in Italia e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali.E sono oltre 9 mila i biglietti venduti in 12 ore per la prima data dell “In persona tour” che, il 3 aprile prossimo, vedrà il rapper protagonista nel palazzetto della sua città, a Milano, e per questo l’appuntamento raddoppia: nuova data il 4 aprile sempre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il nuovo concerto - viene spiegato - saranno in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre e saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 18 novembre.