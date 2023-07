Ss Amatrice Rieti, che bel double! Ecco Lion Giovannini e Simone Rei

RIETI - Lion Giovannini è un nuovo calciatore della SS Amatrice Rieti. Come preannunciato nei giorni scorsi da Il Messaggero, il forte attaccante marchigiano "cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli dove ha esordito anche in B, poi una carriera fatta di tante esperienze fra Taranto, Matelica ed Atletico Ascoli, lo scorso anno alla Jesina. Giocatore di assoluta qualità che si è sempre fatto notare a suon di gol ed assist" si legge nella nota ufficiale, nella quale Giovannini dice: "Parte ufficialmente una nuova esperienza: indossare questa maglia è davvero un orgoglio. Qui c'è un progetto importante, ambizioso e voglio ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di farne parte. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra come meglio so fare. Un messaggio per i tifosi: vi aspetto allo stadio".

Giovane di spessore

Oltre a Giovannini, però, la SS Amatrice firma anche un forte prospetto classe 2000: Simone Rei, esterno offensivo cresciuto nel vivaio dell’Ostiamare che ha poi maturato esperienze tra serie D ed Eccellenza con Lanciano, Trastevere e nell’ultima stagione a L’Aquila dove ha contribuito alla vittoria del campionato con 6 reti ed 8 assist.

«Sono entusiasta di questa nuova avventura.

Ci tengo molto a ringraziare la società e il ds Di Loreto per l'opportunità che mi hanno dato scegliendomi come nuovo giocatore di questa società. L'anno scorso è stato un anno importante e in questa stagione non vedo l'ora di scendere in campo con questi colori. Ci vediamo allo stadio Manlio Scopigno».