Rieti, ennesimo allagamento del sottopasso di via Velinia dopo le piogge

RIETI - Finisce di nuovo sott'acqua il sottopasso di via Velinia, a Rieti. Complici le abbondanti piogge delle ultime ore e la contestuale allerta meteo lanciata sul territorio, a farne le spese sono state soprattutto le strade - con buche nate in tante vie del capoluogo - e ovviamente, anche l'immancabile sottopasso di via Velinia, di nuovo non percorribile né dalle auto né a piedi.

Sul posto, in questi minuti, è intervenuta la Protezione Civile.

