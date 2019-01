I COMMENTI

RIETI - Un'altra vittoria per la Npc Fara in Sabina, che a Deruta manda ko i padroni di casa, 47-79. Due punti che lanciano la formazione farense in ottava posizione, in piena lotta playoff. Gara a senso unico, con gli ospiti in vantaggio dall'inizio alla fine, capaci di infilare subito un 11-1 di parziale, per poi toccare nella seconda frazione la doppia cifra di vantaggio. Nella ripresa i sabini chiudono la pratica, aumentando il vantaggio e mettendo in cassaforte altri due punti preziosi in chiave classifica.Soddisfatto coach Colantoni, che analizza così la gara: «Sono contento dell' atteggiamento dei miei giocatori che hanno mantenuto la concentrazione per 40 minuti anche quando la partita non aveva più nulla da dire e ancora di più per come abbiamo attaccato la zona. Da rivedere le percentuali di squadra al tiro ma ci lavoreremo in settimana».Prossimo impegno interno, nel weekend al PalaSport di Passo Corese, arriverà Cannara, penultima in classifica.: Meschini 2, Fuligni 2, Cernic 18, Granata 2, Celani ne, Godoy 6, Rotaru 2, Pretto 15, Salamone F. 8, Salamone G. 15, Duranovic 9. All. Colantoni ( BasketMarche.com): 11-24, 15-14, 9-24, 12-17.Atomika Basket Spoleto - Favl Basket Viterbo 72 - 56Virtus Basket Terni - Interamna Basket Terni 37 - 60Basket Spello Sioux - Pallacanestro Giromondo Spoleto 72 - 61Pallacanestro Perugia - Pallacanestro Ellera 60 - 70Basket Assisi - Uisp Palazzetto Perugia 54 - 70Basket Passignano - Basket Gubbio 70 - 54Basket Spello Sioux 30Pallacanestro Ellera 28Virtus Basket Terni 20Interamna Basket Terni 18Uisp Palazzetto Perugia 18Atomika Basket Spoleto 18Basket Gubbio 16Npc Fara in Sabina 16Favl Basket Viterbo 16Basket Assisi 16Pallacanestro Perugia 14Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Basket Passignano 8Sericap Cannara 8Deruta Basket 4