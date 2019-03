IL TABELLINO

Spoleto

Npc Fara in Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno, mastica amaro la Npc Fara in Sabina, che cede alla Giramomdo Spoleto 75-53. Le rispettive vittorie di Interamna Terni e Basket Assisi complicano la situazione per la corsa ai playoff, con la formazione sabina che scivola all'ottavo posto, raggiunta a quota 26.Contro Spoleto, giornata storta per la compagine di coach Colantoni, che riesce a rimanere aggrappata per tutta la gara agli umbri, con il punteggio che alla penultima sirena recita 42-34. Nell'ultimo quarto arriva il parziale decisivo, con gli ospiti che accusano il colpo, con l'uscita per 5 falli di Cernic, Granata e Salamone, e i padroni di casa che si aggiudicano così i due punti.Ora per l'Elfa c'è bisogno di recuperare le batterie in vista delle ultime due gare di regular season, dove servirà vincere per centrare i playoff e magari migliorare il posizionamento.: Spitoni 2, Pintore, Corcione, Bartoli 8, Magni 4, Tascini, Pandimiglio 23, Cavaliere 6, Martellucci 9, Ferri 14, Scarabottini 2, Venturi 7. All. Fratini: Meschini 9, Cipolloni, Huola M. ne, Cernic 5, Granata 4, Truksin 4, Huola R., Godoy 9, Giustini ne, Salamone F. 12, Salamone G. 10. All. Colantoni: 17-11, 15-13, 10-10, 33-19(Fonte BasketMarche.com)Sericap Cannara - Atomika Basket Spoleto 59 - 56Basket Spello Sioux - Pallacanestro Ellera 71 - 52Deruta Basket - Favl Basket Viterbo 69 - 79Uisp Palazzetto Perugia - Interamna Basket Terni 49 - 77Pallacanestro Perugia - Basket Passignano 72 - 57Basket Assisi - Basket Gubbio 58 - 56Basket Spello Sioux 44Pallacanestro Ellera 44Virtus Basket Terni 34Uisp Palazzetto Perugia 30Atomika Basket Spoleto 30Basket Gubbio 28Interamna Basket Terni 26Npc Fara in Sabina 26Basket Assisi 26Favl Basket Viterbo 22Sericap Cannara 22Pallacanestro Giromondo Spoleto 20Pallacanestro Perugia 20Basket Passignano 14Deruta Basket 4