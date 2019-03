I COMMENTI

IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI, XII RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sconfitta interna per la Npc Fara in Sabina, contro la Uisp Palazzetto Perugia, 74-81. Sfida importante per la corsa playoff, con gli umbri che hanno la meglio, portandosi a quota 30 in classifica. Decisivi i primi minuti di gara, con gli ospiti che realizzano subito un buon parziale, che costringe l’Elfa ad inseguire per tutta la gara. Solo nell’ultimo quarto arriva la reazione per gli uomini di Colantoni, che trovano le vie del canestro con continuità, non riuscendo però nell’impresa di ribaltare la gara, con gli umbri che nel finale strappano i due punti.«Ho fatto i complimenti al coach avversario per come hanno giocato, noi praticamente non siamo scesi in campo - afferma il coch dei farensi, Luca Colantoni - Abbiamo giocato una brutta partita in cui la cosa che non mi è piaciuta in particolare è stata la mancanza di reazione, siamo stati passivi come se mancassero le motivazioni . È vero che loro non sbagliavano mai ma è anche vero che eravamo noi a permettergli tutto. Dobbiamo cambiare subito rotta se vogliamo prendere i due punti che ci mancano per i playoff. A Spoleto venerdì non sarà sicuramente facile ma andremo agguerriti per riportare il risultato positivo a casa».: Meschini 9, Cipolloni ne, Moula 2, Cernic 6, Granata 6, Truksin 5, Pretto 14, Rotaru ne, Godoy 12, Giustini ne, Salomone F. 2, Salomone G. 12. All. Colantoni: 13-31, 16-11, 13-20, 32-19 (Fonte Basketmarche)Intermana Terni-Pall. Perugia 54 - 51Pallacanestro Ellera-Virtus Basket Terni 62 - 60Atomika Basket Spoleto-Deruta Basket 67 - 44Favl Basket Viterbo-Basket Assisi 94 - 97Basket Passignano-Cannara 55 - 67Basket Gubbio-Basket Spello Sioux68 - 53Basket Spello Sioux 44Pallacanestro Ellera 42Virtus Basket Terni 34Uisp Palazzetto Perugia 30Atomika Basket Spoleto 28Basket Gubbio 28Npc Fara in Sabina 26Interamna Basket Terni 24Basket Assisi 24Favl Basket Viterbo 20Cannara 20Pallacanestro Giromondo Spoleto 18Pallacanestro Perugia 18Basket Passignano 14Deruta Basket 4