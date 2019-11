Npc Willie

RIETI - Nella sfida valida per la V giornata di serie C Silver, tra Npc Willie e Fonte Roma, successo degli ospiti, che passano al PalaSojourner 49-78. Si tratta del quinto ko per gli amarantocelesti, che restano così in ultima posizione, mentre Fonte Roma approffita dei passi falsi delle diretti concoretti e vola sola in testa al girone.La gara: il Fonte vince con merito, chiudendo la pratica già al termine del primo tempo, 21-47 e un + 26, quasi impossibile da ribaltare, con un secondo quarto giocato alla perfezione dalla compagine di Cerroni che rifila un sonoro 8-22 di parziale, tagliando così le gambe ai reatini.Al rientro Fonte Roma fa la voce grossa e il divario tra i due team aumenta, solo nell'ultimo quarto arriva una timida reazione dei padroni casa, con Granato e Fornara (nella foto di Alice Matteucci), ma è troppo tardi. Il rientro di Granato, al debutto stagionale, e il recupero di Annibaldi, sono le notizie positive di giornata per coach Angelucci, costretto però a fare a meno di Buccioni, fermo per un problema alla schiena.Nel weekend si torna in campo, c'è la trasferta di Ferentino, compagine che ha all'attivo già tre vittorie. Prima della trasferta ciociara per alcuni c'è l'impegno con l'under 20, di scena giovedì sera ad Ostia, contro la Stelle Marine, è chiamata a ribaltare la sconfitta dell'ultimo turno.: Annibaldi 2, D'Ambrosio 2, Nacchia 7, Bizzoni, Colasanti, Brandi 3, Emiliani 5, Granato 12, Ciani L. 2, Ramacogi 2, Ciani D., Fornara 12. All. Angelucci. Ass. MarzioliRoma Eur - Fortitudo Anagni 46 - 64Basket Ferentino - Pall. Colleferro 100 - 55Virtus Aprilia - La Salle 76 - 69 dtsFarmacia Marini Borgo Don Bosco - Vigna Pia 63 - 79Stelle Marine - Unicusano Vis Nova 72 - 98Fonte Roma Bk 10Unicusano Vis Nova 8La Salle 8Stelle Marine 8Fortitudo Anagni 8Basket Ferentino 6Virtus Aprilia 6Vigna Pia 4Farmacia Marini Borgo Don Bosco 0Roma Eur 0Pall. Colleferro 0Npc Willie Bk Rieti 0