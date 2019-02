IL TABELLINO

Fonte Roma Bk

Npc Willie Bk Rieti

Parziali

ALTRI RISULTATI, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Perde in volata la Npc Willie, al PalaFonte i due punti se li aggiudicano i padroni di casa del Fonte Roma, 69-63. La vittoria permette alla formazione del tecnico Cerroni di andare a più 6 dal nono posto, sempre occupato dai reatini.Partono male gli ospiti, costretti ad inseguire già dal primo quarto, con i romani che attaccano bene in transizione, colpendo anche in contropiede, il primo quarto si chiude così 24-11. Più equilibrio nella seconda frazione, con gli amarantocelesti che attaccano con continuità la zona. Nella ripresa è la Npc Willie, guidata per l'occassione da coach Berrettoni al posto dello squalificato De Ambrosi, a condurre il pallino del gioco, con i reatini che si rifanno pericolosamente sotto, grazie ai canestri di Carosi, Festuccia, Berrettoni e Petrucci. Gara decisa negli ultimi minuti, con i reatini che si portano al meno 3 a due minuti dal termine, ma non riescono a concretizzare la rimonta.La formazione capitolina si porta così sul 2-0 negli scontri diretti contro una Npc Willie mai doma, chiamata al riscatto già da sabato, quando al PalaSojourner arriverà il Vigna Pia. Intanto nel girone A, la Virtus Velletri aggancia la vetta, mentre la sfida d'alta quota, tra Virtus Pontinia e Stelle Marine va a padroni di casa. Colpo del Basket Cassino in casa della Fortitudo Anagni.: De Berardinis 5, Tomassini 7, Pirino 9, Pasquali 8, Dell'Oca 17, Capobianco 7, Trebbi, Migliorati, Fattore, Ranocchia 3, Marini, Di Fabio 13. All. Cerroni Ass. Brunetti: Brandi, Marcetic 2, Petrucci 14, Bizzoni, Carosi 15, Festuccia 10, Berrettoni L. 13, Finco 2, Buccioni, Fornara 2, Vujanac 5. All. Berrettoni P.P. Ass. Marzioli: 24-11; 15-12; 18-25; 12-15Fonte Roma Bk - NPC Willie Bk Rieti 69 - 63Fortitudo Anagni - Basket Cassino 82 - 86Virtus Velletri - Scuola Bk Frosinone 81 - 69Vigna Pia - St.Charles da disputareVirtus Bk Pontinia - Stelle Marine 61 - 58Virtus Bk Pontinia 20Stelle Marine 20Virtus Velletri 20Vigna Pia 18Basket CassinoFortitudo Anagni 14Fonte Roma Bk 14Scuola Bk Frosinone 14NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0