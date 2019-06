UNDER 20

Npc Willie Rieti

Parziali

Under 15 Silver

RIETI - È agli sgoccioli la stagione della Npc Willie, con quasi tutte le formazioni che hanno terminato i rispettivi impegni. Niente final four per l'Under 20, mentre parte stasera l'avventura dell'Under 15 Silver, in lotta per il titolo regionale.Termina l'avventura dell'Under 20, la sfida di ritorno contro l'Alter Ego Marconi termina 77-72, i reatini chiudono così il girone al secondo posto. Una Npc Willie che non aveva più nulla da chiedere al campionato, infatti i reatini erano già certi del secondo posto, alle spalle di Valmontone, che vola al final four. Termina così una stagione positiva e lunghissima, che ha visto la formazione di De Ambrosi centrare la qualificazione alla seconda fase, dopo un'ottima stagione regolare, chiudendo la seconda fase con tre vittorie e tre sconfitte.: Marcetic 7, Brandi 5, Berrettoni 21, Nikolic 17, D'Ambrosio 8, Ramacogi, Annibaldi 14, Vujanac. All. De Ambrosi. Assistente Berrettoni: 23-16; 12-17; 15-20; 27-19Parte stasera l'avventura dei ragazzi di coach Angelucci a caccia della Coppa Lazio. Primo impegno ogg al PalaNpc, ore 18:30 al PalaNpc di Via Carlo Cesi: il primo avversario da battere per la CentralCar Rieti, sarà la formazione romana dell'Aurelio S.G. Reatini protagonisti finora di un percorso netto nella seconda fase, con ben 4 vittorie su 4 incontri disputati, cercheranno di riconfermarsi per conquistare il trofeo.