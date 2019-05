UNDER 18 FEMMINILE

RIETI - Torna in campo sabato l'Under 20, attesa dalla sfida del PalaSojourner contro la Virtus Valmontone, fissata per le 20.30. Mentre falllisce l'aggancio ai quarti di finale l'Under 18 Silver, invece per l'Under 18 Gold, che dopo aver chiuso in testa la stagione regolare e aver dominato la seconda fase, dovrà conoscere il programma delle final four. Bene l'Under 16 Eccellenza, le due Under 15 e l'Under 14 Elite. Va ko l'Under 18 Femminile.Sul campo del San Raffaele termina 73-39, con le padroni di casa che chiudono così la seconda fase in testa al girone, mentre le reatine devono accontentarsi del terzo posto.Continua a vincere l'Under 16 dei coach Consoli e Auletta, contro il Bk Roma termina 72-66. Giusto approccio alla gara dei reatini, che costruiscono buoni attacchi, mantenendo alta l'intensità difensiva, come ammette Davide Frizzarin, autore di 11 punti: «E' stata molto diversa a livello mentale della partita con Latina, perché dopo la bella vittoria contro i pontini, in una settimana abbiamo fatto solo due allenamenti al completo. L'atmosfera che c'era in campo e in panchina era molto diversa dalla partita precedente. Un errore che commettiamo noi è quello di adattarci alla squadra che abbiamo davanti, infatti potevamo tranquillamente ammazzare la partita al 3 quarto e poi vincere con un distacco di 20 punti».: Imperatori, Mammoli 18, Frizzarin 11, Buccini 14, John 9, Di Muzio 2, Martini, Vukobrat 7, Scappa, Barsotti 11. All. Consoli - Auletta20-13, 24-19, 13-18, 15-16Netto successo dell'Under 15 Gold sulla Stelle Marine, contro i romani termina 63-45. Padroni di casa che hanno il controllo del match per tutti i 40 minuti, grazie ad un'ottima partenza, con l'inerzia della gara subito a favore degli uomini di coach Angelucci, in grado di portarsi sulle venti lunghezze di vantaggio in più occasioni. Sulla vittoria il coach afferma:« Questa vittoria a due giornate dalla fine del girone finale ci lancia al vertice e ci lascia ben sperare per il passaggio alla fase finale nella quale passano le prime due».: Faraglia 2, Lunari, 2 Ambrosi 27,Marchili 2, Roversi 21 Marini, Galasso 5, Spadoni 2, Cortellesi 2 All. Angelucci.: 14-9, 12-7, 18 -17, 19-12Debutto positivo per l'Under 15 Silver, che batte Fiano Romano 64-54. Dopo il sostanziale equilibrio del primo quarto, i reatini prendono il largo, trovando buone soluzioni e mantenendo grande attenzione in difesa, mettendo così in cassaforte due punti chiave. Sulla vittoria, il tecnico Angelucci dichiara: «Una buona vittoria che porta nello spogliatoio il giusto entusiasmo per affrontare questa fase finale del campionato puntando con l’impegno a raggiungere le finali».: Dionisi 3, Conte 8, Martelli 20, Conti 8, Bolletta 6, Vergji 12,Amour 4,Savi 3, Colasanti, Cargoni All. Angelucci: 17-18, 23-15, 5-10, 9-11In Coppa Lazio, successo anche per la formazione dell'Under 14 Elite, guidata per l'occasione da coach Vaccaro, che supera la Dbs Roma, 61-64 il punteggio finale. Fondamentale la prestazione del collettivo, che ha permesso ai reatini di spuntarla nel difficile campo della Dbs. Domenica altro importante appuntamento contro il Liceum.: Federici 4, Colantoni, Conti 3, Orsini 2, Feliciangeli 7, Santoprete 9, Cattani, Capasso 35, Vergji 4.All: Vaccaro: 22-21, 15-17, 8-13, 16-13