RIETI - Settimana ricca di gare per le formazioni della Npc Willie: debutto positivo per l'Under 20 nella seconda fase, mentre centra la qualificazione alle final four regionali l'Under 18 Gold. Bene anche l'Under 18 Femminile, continua a vincere l'Under 15 Gold in Coppa Lazio, passo falso per l'Under 18 Silver. Dopo il successo contro la Smg, per l'Under 16 Eccellenza prossimo impegno contro il Latina Basket.Parte nel migliore dei modi la seconda fase per la Npc Willie targata PlanetWinBet365, che batte la New Bk Time Latina 77-67. Bella gara, con le due formazioni che esprimono un bel gioco fin dalle prime battute, per Rieti sale immediatamente in cattedra Nikolic, autore nella prima frazione di 16 punti. Nel secondo quarto gli uomini di De Ambrosi crescono, che grazie anche ai canestri di Bizzoni e Berrettoni, andando all'intervallo sul 44-32. La ripresa è di marca pontina, che si rifanno prepotentemente sotto. Nell'ultimo quarto coach De Ambrosi, rimette in campo Annibaldi e Brandi per limitare il potenziale offensivo degli ospiti, tornano a segno anche Nikolic e Berrettoni, dopo un digiuno di 5 minuti, che permettono alla compagine reatina di mettere in cassaforte i due punti.: Brandi 6, Marcetic 4, Bizzoni 16, Luzzi, Berrettoni 15, Nikolic 34, Finco, D'Ambrosio 2, Ramacogi, Annibaldi, Ciani, Battisti. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: 25-17, 19-15, 13-16, 20-19.Festeggia l'accesso alle Final Four, con due giornate d'anticipo la Npc Willie Kiko Moda, che stasera affronterà la Uisp XVIII in trasferta, con i reatini primi a quota 10 e imbattuti nella seconda fase. Nell'ultima giornata la Npc Willie non è scesa in campo, infatti l'avversaria di turno il Basket Scauri, ha fatto rinuncia preventiva, con il giudice sportivo che ha decretato il 20-0 ai reatini.Dopo il positivo cammino nella stagione regolare, al via la seconda fase per l'Under 18 Silver. Al debutto negli ottavi, sconfitta interne per la compagine amarantoceleste che si è dovuta arrendere alla Polyssportiva19 54 - 61.Vittoria esterna per le ragazze di coach Matteucci, che superano le Frecce Romane Bk, 49-60. Le reatine si riscattano così dopo il passo falso interno contro la Smit, e si preparano per l'ultimo impegno della seconda fase, saranno infatti attese dalla sfida sul campo del San Raffaele.Vittoria esterna (46-71) importante per la compagine di coach Angelucci, che domina fin dall'inizio la gara, espugnando il campo della Scuola Bk Frosinone. Gara chiusa virtualmente già nel primo tempo, con i reatini che si rendono protagonisti di un grande primo quarto, confermandosi anche nella seconda frazione, e chiudendo così il primo tempo in vantaggio di 30 lunghezze. Al rientro gli ospiti controllano il vantaggio con sicurezza, confermandosi così ai vertici della fase finale della Coppa Lazio.: Faraglia, Lunari, 7; Ambrosi, 21; Marchili, 5; Roversi, 16; Marini, 8; Galasso, 4; Cortellesi, 3; Ciccomartino, 4. All. Angelucci: 2-25; 8-15; 14-11; 22-20