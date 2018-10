PROGRAMMA GARE, III GIORNATA, GIRONE C

Sabato alle 15.30

Domenica alle 15.30

CLASSIFICA

RIETI - In Seconda categoria domani si giocano ben quattro anticipi della terza giornata di andata. Occhi puntati sul derby sabino Selci-Atletico Sabina, due delle possibili candidate al salto di categoria. 4Strade del Sacro Cuore andrà a caccia del primo brindisi stagionale contro la matricola Atletico Cantalice, in casa anche l’Atletico Torano che se la vedrà con Cittareale. A Talocci invece Borgo Quinzio ospiterà Quintilianum. Domani invece le altre due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno, ovvero Equicola e Castelnuovo di Farfa, andranno a far visita rispettivamente a Monte San Giovanni e Poggio San Lorenzo. Derby reatino tra Santa Susanna e Piazza Tevere mentre Velinia ospiterà la Rufinese.Atletico Torano-Cittareale (arbitro J.Bertini di Rieti)Borgo Quinzio-Quintilianum (a Talocci) (Biella di Roma1)Selci-Atletico Sabina (Milocco di Viterbo)4Strade del Sacro Cuore-Atletico Cantalice (Aguzzi di Rieti)Monte San Giovanni-Equicola (Barbato di Roma1)Velinia-Rufinese (Chiaretti di Rieti)Poggio San Lorenzo-Castelnuovo di Farfa (Matteucci di Rieti)Santa Susanna-Piazza Tevere (Serafini di Rieti)Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa ed Equicola 6Atletico Cantalice e Piazza Tevere 4Borgo Quinzio, Selci, Atletico Torano, Cittareale e Monte San Giovanni 3Poggio San Lorenzo e Rufinese 1Santa Susanna*, Quintilianum*, Velinia e 4Strade del Sacro Cuore 0.* una gara in meno.