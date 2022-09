Nuovo assetto dei parcheggi in zona Borgo, ci sono anche quelli riservati ai residenti

RIETI - In questi giorni sono in fase di ultimazione le opere (segnaletica orizzontale e verticale) finalizzate alla riorganizzazione dell’assetto dei parcheggi nella zona Borgo, le cui aree di sosta a pagamento sono in concessione alla società Saba Italia.

Nel frattempo, l’assessore alla Polizia Locale, Oreste De Santis, comunica che è stato avviato il periodo di affiancamento tra gli operatori della Polizia e gli ausiliari del traffico che, nelle settimane scorse, hanno affrontato un periodo di specifica e adeguata formazione.

Attraverso la riorganizzazione stabilita dalla delibera di Giunta comunale 85 del maggio 2022, il Comune di Rieti ha individuato dei parcheggi di colore giallo riservati ai residenti della zona Borgo cui verrà rilasciato dalla società Saba Italia apposito contrassegno che consentirà la sosta senza limiti di tempo e a titolo gratuito. Inoltre, verrà applicata ai pubblici esercizi della zona la normativa in materia di esenzione dal pagamento della concessione di suolo pubblico, in accordo con la società Saba Italia. A quest’ultima saranno concessi un numero di stalli di sosta a pagamento pari a quelli occupati da dehors, senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale e degli esercizi commerciali.

Entra dunque in vigore in questi giorni il nuovo assetto nella zona, pertanto si invitano tutti gli automobilisti a rispettare le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale.