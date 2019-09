© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - PIù luci che ombre per la Zeus Npc in Supercoppa nel debutto vincente contro l'Eurobasket. Moderatamente soddisfatto il coach Alessandro Rossi, che commenta così la sfida di Cisterna: «Una partita vera, le due squadre sono state brave a non mollare mai. Noi siamo partiti male, nei primi 12 minuti l'Eurobasket ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo sistemato le cose, complice anche una buona energia difensiva, ma loro sono stati bravissimi a rientrare con qualità. Queste sfide sono più allenanti di una semplice amichevole, prendiamo tutti gli insegnamenti che una gara come questa può darci per trovare spunti e tornare in campo mercoledì contro Latina, cercando di migliore gli aspetti che sono andati meno bene».Mentre coach Rossi sul finale che ha permesso ai romani di rientrare e portare la sfida all'overtime afferma:« Abbiamo gestito male gli ultimi due minuti, avevamo un vantaggio da controllare in maniera più decisa, abbiamo attaccato con poca aggressività, loro hanno fatto i canestri che servivano per rientrare. Gli ultimi minuti mi lasciano un po' l'amaro in bocca, ma mi tengo la capacità della squadra di tornare in campo in una situazione d'inerzia ribaltata».Ora la Zeus è attesa dal secondo match di Supercoppa: mercoledì 11 al PalaSojourner (ore 21) arriva Latina, pesantemente sconfitta in casa da Scafati al debutto.