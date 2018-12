© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Complimenti e pacche sulle spalle, ma sconfitta da portare a casa. Alessandro Rossi entra in sala stampa a Ferentino accolto dai complimenti di chi ha visto la partita, ma non può certo gioire per la sconfitta nel supplementare. «Sapevamo che sarebbe stata una partita con tanti break – spiega il coach – e siamo stati bravi a tenere botta al primo momento di crisi nel primo tempo. Da lì siamo ripartiti, andando al riposo in vantaggio. Dopo l’intervallo siamo entrati male nella ripresa e abbiamo rimesso in partita Roma, anche se va detto che loro hanno avuto molti meriti. In una gara punto a punto abbiamo pagato i rimbalzi offensivi e gli extra possessi concessi agli avversari, così come tanti altri dettagli che alla fine hanno pesato. Ci ha punito l’ultimo tiro di Amici che ci ha portato al supplementare. Fa parte anche questo del percorso che dobbiamo fare per crescere». Molte le recriminazioni sulla tripla a pochi secondi dalla fine di Amici: il 28° punto di un giocatore sul quale, forse, si poteva commettere fallo prima. «Su quel tiro dovevamo preoccuparci dei giocatori sul perimetro – spiega Rossi - ma abbiamo collassato l’area e abbiamo lasciato libero Amici. E’ stato un grave errore tecnico. Non è morto nessuno, impariamo anche da questo. Alla fine penso che l’Eurobasket abbia meritato la vittoria. Noi siamo stati bravi ma non abbastanza». A pesare sul risultato è stato un avvio di ripresa sciagurato, con Rieti che non ha segnato per oltre 5’ consentendo a Roma di rientrare. «Credo che l’energia che hanno messo gli avversari nel terzo e quarto quarto – spiega il tecnico - sia stata la chiave per farci fare molti errori. Dovevamo aspettarci che una squadra sotto di 10 all’intervallo in casa avrebbe messo tutto al rientro. Abbiamo concesso troppo in quella fase e, alla lunga, non meritavamo di portarla a casa». Alla Zeus è mancato l’apporto di Jones, ma anche su questo Rossi non fa drammi: «Non è mai entrato veramente in partita, complice una partita dura e tosta. Anche noi avevamo limitato bene Hollis e per entrambi è stata una partita difficile. Mi aspettavo certe scelte difensive e, dopo tante gare al top, non è un problema e non mi preoccupa quello che è successo oggi».