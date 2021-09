Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

BASKET

Il debutto vincente della Benacquista Latina (69-75 sul parquet dell'Eurobasket Roma) nella Supercoppa dell'A2 del basket maschile è stato soddisfacente, quasi per tutti, non per l'incontentabile coach dei pontini, Franco Gramenzi: «Si trattava della prima partita ufficiale contro una squadra pari categoria - riassume il tecnico - le prime risposte? Per certi versi buone, per altri meno. Al termine del match siamo soddisfatti per alcune cose, meno per altre». È il terzo anno di Supercoppa: Latina nell'edizione 2019 chiuse con tre sconfitte, nel 2020 debuttò battendo Scafati 91-89, perdendo poi le altre due gare contro Napoli e San Severo. Stavolta altro debutto vincente, ma la sensazione è che del risultato, come alla maggior parte delle squadre coinvolte, in questo momento della stagione, importi ben poco. La priorità è trovare i giusti equilibri in vista del campionato che inizierà il 3 ottobre: «C'è ancora molto da fare - puntualizza Gramenzi - Terry Henderson è arrivato da soli 3 giorni: con il rientro di Aristide Mouaha in questo fine settimana, riusciremo a lavorare tutti insieme nei prossimi 20 giorni».

PRIME IMPRESSIONI

Gramenzi non dice quali siano le cose buone o meno buone, ma chi ha visto il match, un'idea se l'è fatta.

La squadra era priva di Mouaha e Veronesi, ma gli altri 8 titolari hanno ruotato tutti. La nota migliore arriva dalla coppia di lunghi: Abdel Fall e Davide Bozzetto, impiegati a lungo insieme dal tecnico, risultano decisivi in tandem: 21 punti, 17 rimbalzi, 33 di valutazione, oltre un terzo del fatturato di squadra.

Bene anche la coppia di stranieri: l'americano Terry Henderson ha chiuso con 26 punti, mentre il lituano Dambrauskas ha dimostrato di saper leggere bene le situazioni tattiche, trovando soluzioni adeguate nell'uno contro uno. Radonjic ha segnato canestri importanti, ma deve trovare continuità, così come il neo capitano Marco Passera: 6 assist, ma 2 palle perse e 0/2 da tre.

Da rivedere i due under 21, Matteo Ambrosin e Giordano Durante: per ora troppo incostanti. Dopodomani, alle 18.30, seconda gara, in casa contro Scafati: «Ci attendono altre 2 sfide di Supercoppa - conclude Gramenzi - contro rivali molto fisici: Scafati e Stella Azzurra Roma. Continuiamo a lavorare, cercando risposte e progressi. Siamo nel precampionato: c'è da migliorare ancora tanto, soprattutto col team al completo».

Stefano Urgera

