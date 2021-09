Real Sebastiani sconfitto nell'ultimo scrimmage precampionato: vince l'Eurobasket 76-69. Finelli: «Ok l'approccio»

Sabato 25 Settembre 2021, 20:33

RIETI - Al Pala Avenali il Real Sebastiani perde contro l’Eurobasket Roma l’ultimo scrimmage precampionato. 76-69 il punteggio al termine dei 40 minuti di gioco. Domenica 3 ottobre alle 18 la prima giornata di campionato, al PalaSojourner arriva Rimini.

Il coach Finelli

«Si chiude con questa amichevole importante il nostro pre-campionato. Sappiamo che l’Eurobasket, già dallo scorso anno, è conosciuta per l’importante intensità che mette nel gioco - afferma il coach Alessandro Finelli - E’ stata una gara maschia e dall’alto tasso agonistico. Sono contento dell’approccio e del potenziale offensivo dimostrato, anche in virtù dell’assenza del nostro capitano Ndoja e di Dieng. Ottima gara dei nostri lunghi, sia Ghersetti che Chiumenti hanno regalato un’ottima prestazione. Questi 40′ ci preparano ancora meglio in vista dell’inizio del campionato».

Il tabellino

ATLANTE EUROBASKET ROMA-REAL SEBASTIANI RIETI 76-69 (parziali: 14-7; 21-21; 25-17; 16-24)

Atlante Eurobasket Roma: Hill 10, Viglianisi 6, Cicchetti 11, Molinaro 8, Pepe 20, Tomasello 4, Schina 13, Romeo 4. Coach: Pilot

Real Sebastiani Rieti: Traini 8, Contento 13, Loschi 10, Chiumenti 15, Piazza 1, Ghersetti 14, Piccin 2, Tchintcharauli 6, Ogiemwonyi ne. Coach: Finelli.