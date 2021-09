Martedì 21 Settembre 2021, 17:53

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti sabato 25 settembre alle 17,30 sarà impegnato nell’ultimo scrimmage del precampioanto contro l’Eurobasket, team di A2, prima del debutto in campionato programmato per il 3 ottobre alle 18 al PalaSojourner contro Rimini. Lo scrimmage si giocherà al Pala Avenali – via dell’Arcadia 108 – a Roma.