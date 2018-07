CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - La Lega bacchetta il sindaco Cicchetti e l'assessore Valentini per l’incarico ad Antonio Perelli per l’ex Zepa, e l’avvocato Perelli annuncia querela. «Non avendo alcuna intenzione di essere parte di strumentalizzazioni di natura politica, ho presentato querela per diffamazione nei confronti di Antonio Boncompagni e Andrea Sebastiani in relazione alle dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero, riguardo l’incarico professionale a mio nome per l’ex Zepa». Punto. Altro Perelli non vuole...