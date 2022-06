L'avvocato Antonio Perelli neo presidente del Rotary Club. Il premio Sabino d'oro assegnato all'inviato di gierra del Tg Ilario Piagnerelli

RIETI - Passaggio della campana al Rotary Club Rieti tra il dottor Sandro Boschetto e l'avvocato Antonio Perelli, fresco membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Varrone e legale del foro reatino, che resterà in carica per un anno. Nell'ambito della cerimonia è stato conferito il premio Sabino d'oro a Ilario Piagnerelli, giornalista del Tg1 originario della Sabina, attuale inviato della Rai nelle zone di guerra dell'Ucraina.

«Abbiamo in mente di investire le risorse su progetti di recupero che possano rivelarsi utili per il territorio - ha detto il neo presidente Perelli -, ad esempio la valorizzazione della tomba di Nazzareno Strampelli come monumento nazionale, oppure l'assunzione della gestione, come Rotary, del Giardino del Vignola che circonda la sede della Prefettura. Siamo, comunque, intenzionati ad avviare una forte collaborazione con le istituzioni locali per individuare progetti e iniziative che pubblico interesse e dei quali potranno beneficiare i cittadini».