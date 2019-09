RIETI - Ancora la splendida cornice del Lago del Salto protagonista per uno degli appuntamenti più attesi dai riders del wakeboard: i Campionati Italiani di categoria. Presenti oltre 60 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi con evoluzioni mozzafiato, per potersi fregiare del titolo di Campione italiano.



Grandi favoriti gli atleti della Nazionale (Federico Dal Lago, Giulia Castelli, Stefano Comollo, Filippo Chiaretti, Chiara Virag, Nicolò Caimi, Annalisa Di Corato, Francesco Starita, Pierluigi Mazzia) reduci da KIEV, dove, ad inizio agosto, hanno conquistato per l’ennesima volta, il titolo di campioni d’Europa.

Il Cnvs Wave che ha organizzato ed ospitato la manifestazione, si è presentato in gran forma, con atleti in quasi in tutte le categorie e le medaglie non si sono fatte attendere.

Conferme sono arrivate dagli atleti della squadra nazionale: Oro per Giulia Castelli (categoria Girls) e Francesco Starita (categoria Master Men); argento per Annalisa di Corato (categoria Open Women)



Ancora medaglie e piazzamenti dagli altri atleti del Cnvs.

Under 12 Femminile: argento per Letizia Angelucci, bronzo a pari merito per Gaia Bei e Sofia Ioannucci

Under 12 Maschile : argento per Frank Ioannucci, bronzo per Cristian Cocco

Veterans Men : argento per Fabio D’Angelo

Quarto posto, ad un passo dal podio, Matteo Marcelli(Under 14 Maschile), Andrea Trinchi (Open Men) e Giovanni Vigo (Master Men).

Cnvs Wave si laurea campione d’Italia a squadre, lasciando alle proprie spalle JRC di Como (secondo) e LSN di Viverone (terzo)



Claudio Ponzani, presidente del Cnvs è soddisfatto della riuscita della manifestazione e dei risultati ottenuti dai suoi atleti: «È finito il campionato italiano a categorie wakeboard 2019. Come sempre una bellissima festa di lealtà sportiva e di amicizia. Grazie a tutti i club che hanno partecipato, ai giudici, alla Fisw, alle autorità locali e a tutti quelli che ci fanno sentire il loro calore. Cnws Wave, prima squadra classificata! Un grande in bocca al lupo agli atleti della Nazionale Italiana che dal 19 al 23 novembre, difenderanno il tricolore ai campionati mondiali che si disputeranno ad Abu Dhabi».

