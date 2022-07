Mondiali al lago del Salto, il team Italia sul tetto del mondo: oro anche squadre. Foto

RIETI - Con cinque ori, due argenti e un bronzo l’Italia vince sale sul gradino del podio anche nella competizione a squadre superando i fortissimi team dell’Australia, seconda, e degli Stati Uniti medaglia di bronzo.

Un successo che è un riconoscimento per tutta la squadra e per l’organizzazione di questo straordinario mondiale sul Lago del Salto.

«Esplodiamo di felicità, non immaginavamo mai un risultato simile, non ho davvero parole», commenta la team manager Simona Valerio. Emozionatissimo anche il Presidente della Fisw Luciano Serafica: «È stato il mondiale più bello di sempre! Salire sul gradino più alto del podio di un mondiale organizzato nel nostro Paese è una soddisfazione estrema. Cosi come sono stati estremi i nostri atleti in questi giorni. Estremi e bravissimi! L’Italia dimostra al mondo la perfezione in una disciplina meravigliosa, il wakeboard».