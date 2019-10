© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti continua a sfornare campioni; in questa occasione si parla della piccola Giulia Castelli, si parla di wakeboard e si parla dei Campionati Assoluti Italiani che si sono svolti questo fine settimana in Sardegna.I migliori riders italiani (tra cui molti atleti della Nazionale), si sono dati appuntamento sul lago di Nurri, per sfidarsi in "trick" mozzafiato e conquistare il titolo Italiano 2019.Campionessa Italiana Under 14 in carica, atleta della Nazionale, reduce dai campionati Europei di Kiev (dove è arrivata quinta), la dodicenne Giulia Castelli (del Cnvs di Varco Sabino), dopo due giorni di gare, ha chiuso le sue performance con un ottimo terzo posto.Una medaglia di bronzo, conquistata senza paura tra le più titolate concorrenti , che collocano "la Giulietta" tra le promesse del Wakeboard Italiano.A completare il podio femminile, altre due atlete della Nazionale Italiana: Julia Molinari (prima classificata) e Alizè Piana (seconda classificata).Il podio maschile: Igor Colombo (primo), Filippo Chiarelli (secondo), Mattia Del Fiandra (terzo)