RIETI - Nel fine settimana appena trascorso, sulle piste del Sestriere si sono disputati i campionati Italiani di categoria (Criterium Cuccioli 2019).In scena i 600 migliori sciatori degli anni 2007 e 2008, provenienti da tutta Italia, pronti a darsi battaglia per fregiarsi del titolo di Campione Italiano.Giulia Castelli, reatina doc del 2007, nelle fila della squadra nazionale del Team Race Vitalini e seguita per i materiali dall' International Racing Department di Skicenter (Bressanone), è tra le 150 piccole atlete della categoria under 12.In programma due manche di Slalom Speciale, sulla pista Giovanni Agnelli del Sestiere, per decretare chi sono le più forti piccole slalomiste italiane del 2019.Giulia ferma il cronometro con un ottimo tempo, che la colloca in tredicesima posizione; "la Castelli" è tra le migliori piccole sciatrici d'Italia e si conferma ancora una volta nella Top List delle sci giovanile nazionale.La sua allenatrice Valentina Rossi è molto contenta: «Una gara ben interpretata, con concorrenti di livello molto altro; Giulia, con la grinta che la contraddistingue, non si è tirata indietro ed ha dimostrato ancora una volta quello di cui è capace. Chiudiamo questa stagione con il sorriso».