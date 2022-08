Giulia Castelli, storica doppietta: dopo il titolo mondiale vince anche quello europeo junior

RIETI - Alla fine la doppietta è arrivata. Dopo aver trionfato ai Mondiali di wakeboard al Lago del Salto la reatina Giulia Castelli concede il bis e, a Colonia, conquista anche il titolo Europeo. Un risultato straordinario, anche perché proprio in questa edizione dei campionati Europei la Castelli ha cambiato categoria, passando nella Junior Under 18. Gara perfetta per lei, che chiude con una run senza errori ed un ottimo margine sulla seconda classificata. Una stella che continua a brillare quella di Giulia Castelli, che dopo questa fantastica doppietta si consacra come la migliore al mondo.