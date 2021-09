Ottimo terzo posto per la giovanissima Giulia Castelli ai Tricolori Assoluti

Martedì 28 Settembre 2021, 09:18

RIETI - Nel fine settimana appena trascorso, sono stati assegnati i titoli assoluti di Wakeboard, presso la ASD Le Ski Nautique di Viverone, Biella.

Nonostante la cancellazione delle gare internazionali titolate, a causa del Covid, tutti gli atleti della Nazionale si sono fatti trovare pronti e in grande forma per la gara più importante del calendario italiano, che ha assegnato i titoli assoluti 2021.

Presenti, oltre alla Nazionale, anche giovani alle prime esperienze e tanti altri atleti, per la Finale della Wake Zone Cup. Il Cnvs di Varco Sabino ha partecipato all’evento con i suoi atleti.

Nella gara nazionale più importante della stagione, la “piccola” Giulia Castelli, reatina doc, campionessa Italiana under 14 in carica e atleta della Nazionale Italiana, si è confronta alla pari con atlete di caratura internazionale.

Porta in acqua una “run” mozzafiato che le fa conquistare il podio e chiude la sua gara con un terzo posto che vale oro, considerando la sua giovane età.



Nella finale della Wake Zone Cup, anche gli altri atleti del Cnvs si fanno valere. Per alcuni di loro è la prima esperienza agonistica: nelle rispettive categorie, si registrano con orgoglio il secondo posto di Giancarlo Jacorossi e di Shadi Amirjalaly e il terzo posto di Edoardo Donati. I più “navigati” del gruppo, Andrea Trinchi e Annalisa di Corato, nelle loro categorie, chiudono rispettivamente al terzo ed al quinto posto.

Prossima tappa i campionati italiani di categoria che si disputeranno in Sicilia (Lago di Poma, Partinico - PA) il 23 e 24 ottobre.