RIETI - È la società reatina Asd Volley Academy la capolista indiscussa del girone B di seconda divisione maschile.Dopo sei vittorie consecutive, e altrettante partite disputate la squadra allenata da Deoborah Pettinelli, guida la classifica con 17 punti distante due lunghezze dalla diretta concorrente Asd Aurelio Sg a 15 punti che è l’unica squadra ad aver strappato un punto al tie- break ai rosso –blu.Ottima l’ultima prestazione casalinga contro l’Asd Tor Lupara dove i padroni di casa hanno dominato l’intero incontro chiudendo 3-0 (25-22, 25-12, 25-19). L’allenatrice reatina commenta l’ottima prestazione dei suoi ragazzi ed il primato: «Sono soddisfatta del collettivo, i ragazzi stanno dimostrando un bellissimo affiatamento e maturità sia negli allenamenti che nelle partite nonostante le difficoltà dei numeri riescono ad allenarsi bene e con continuità, è la giusta ricompensa la classifica».Per consolidare la prima posizione l’Academy andrà a cercare punti domenica 26 gennaio alle ore 16:30 a Roma in casa dell’Oasi Idea 4 Volley, reduce dalla sconfitta in casa dell’Antares Volley Roma 3-1, in attesa del primo successo stagionale.Asd Volley Academy Rieti 17Asd Aurelio Sg 15Astrolabio 2000 15Adp Sempione Pallavolo 11Antares Volley Roma 10Afrogiro Volley 9Asd Pallavolo Tor Lupara 5Valsugana 5Asd Lupi Di Marte Under 0Green Volley Under 0