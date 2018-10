© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il tema della sicurezza sul lavoro e i giovani sarà al centro della manifestazione organizzata dall’Anmil, domenica 21 ottobre, per la 68ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituzionalizzata nella seconda Domenica di ottobre con D.P.C.M. nel 1998 su richiesta dell'Associazione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica."La celebrazione principale quest’anno si è tenuta a Roma - spiega una nota dell'Anmil - con il Patrocinio di Roma Capitale, e ha visto la partecipazione delle massime istituzioni per fare il punto su quanto è necessario fare per diminuire il fenomeno infortunistico che vede colpiti in particolar modo i giovani. La Sezione Anmil di Rieti ha previsto l'organizzazione della manifestazioni locali a Rieti con il seguente programma: alle ore 9,30 sarà celebrata la cerimonia civile presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti. Sono stati invitati: il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, il Sindaco Antonio Cicchetti, la Responsabile della Sede di Inail di Rieti, Elena Isabella Valenzi; il Dirigente Medico U.P.G. U.O.C. P.S.A.L. - ASL di Rieti Carmine Falsarone e il Comitato ResilienzARTE (Comitato Promotore per il Monumento alle Vittime del Lavoro).Nel corso della manifestazione, con una significativa Cerimonia Inail - in base al R.D. 255 del 17 Marzo 1938, modificato dal D.P.R. n . 757 del 29 dicembre 1946 dal Presidente della Repubblica - conferirà i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli Invalidi di Rieti. Alle ore11.30 verrà celebrata la S. Messa in suffragio dei Caduti del Lavoro nella Cattedrale Santa Maria Assunta in Piazza Cesare Battisti, 1. Intorno alle ore 12.00 ci svolgerà il corteo e la deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro sotto la targa posta nei pressi dei portici del Comune di Rieti".“Per questa 68ª Giornata vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni – dichiara il Presidente territoriale Claudio Betti - in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante, dopo anni di crisi che hanno avuto riflessi negativi sia a livello sociale che economico e, di conseguenza, anche sull’andamento del fenomeno infortunistico”. Per informazioni sulla manifestazione nazionale e su quelle locali www.anmil.it - Numero verde ANMIL gratuito 800.180943.