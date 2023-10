Anmil di Terni: crescono le morti sul lavoro

Terni - Si è svolta anche a Terni, organizzata dall'Anmil, la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nei primi 8 mesi del 2023 in Umbria sono i 17 gli infortuni mortali sul lavoro, 10 nella provincia di Perugia e 7 in quella di Terni, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso le vittime in regione sono state 13. Un aumento in controtendenza rispetto alla media nazionale in calo del 3 per cento.

Diminuiscono del 6 per cento gli infortuni totali denunciati, ma il resto del paese registra meno 21 per cento. Cresce, invece, il numero delle malattie professionali, anche questo dato oltre la percentuale nazionale. Queste le cifre elaborate dall’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che si è riunita nel salone parrocchiale della chiesa di Sant'Antonio per effettuare la consueta riflessione. Anmil, attraverso il suo presidente Giovanni Baccarelli, chiede una maggiore diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e dell’attività di prevenzione, nonché una rivalutazione delle rendite Inail.

La giornata si è conclusa in piazzale Bosco con la deposizione di una corona di alloro sul monumento dei caduti sul lavoro.