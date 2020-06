Rieti, Castel di Tora concorre per il “Borgo più bello d'Italia nel Lazio”

RIETI - In ballo c’è l’ambitissimo titolo di “borgo più bello d’Italia nel Lazio”. Ed ora il via ufficiale per l’ultima sfida che porterà diritti alla finalissima del concorso ideato e promosso da “Visit Lazio”, portale internet di settore dedicato alla promozione turistica delle bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali della nostra regione con lo scopo di rilanciare e promuovere le numerose attrattive laziali.

Il suggestivo borgo di Castel di Tora a picco sul lago del Turano è ora giunto nel terzetto – insieme alle bellissime cittadine di Subiaco e Canterano (Roma) - da cui verrà decretato il nome del borgo che accederà alla fase finale dove sono già convolate – a suon di voti e di click – anche le prime due finaliste: Castro dei Volsci (Frosinone) e San Felice Circeo (Latina).

Sarà possibile esprimere il proprio voto cliccando sull’icona abbinata a ciascun borgo: pollice in su per Subiaco, il simbolo del cuore per Canterano mentre l’abbraccio sarà l’emoticon per spingere in finale Castel di Tora. Si potrà votare fino alle ore 12 di domani, mercoledì 17 giugno. Un contest che sta calamitando l’attenzione nei vari siti individuati per il concorso e che ora – con un sano e divertito spirito campanilistico – sta spronando i castelvecchiesi con in testa il sindaco Cesarina D’Alessandro, a fare il pieno di voti con la promozione dell’evento e la sua condivisione via social. L’intento rimane quello di far conoscere, nel panorama più ampio possibile, le piccole grandi attrattive del territorio in quanto ogni borgo e ogni sito è un scrigno di bellezza con caratteristiche uniche.

