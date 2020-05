© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Santuario francescano di Greccio vs Abbazia benedettina di Montecassino. Sfida all’ultimo voto nel sondaggio lanciato dal sito specializzato “Visit Lazio”, portale interamente dedicato alla promozione turistica del Lazio. A vincere al fotofinish è stato il santuario di Greccio che la spunta registrando consensi trasversali pari al 50,3% lasciandosi alle spalle lo splendido monastero di Montecassino con il 49,7% delle preferenze. Un sondaggio che rappresentava l’ultima sfida della fase eliminatoria del contest di Visit Lazio sulla valorizzazione del patrimonio culturale regionale e che ha visto “scontrarsi” il nostro santuario della Valle Santa reatina contro l’abbazia di Montecassino fondata nel 529 con la sola finalità di far conoscere e divulgare le meraviglie del patrimonio culturale laziale.Insomma non c’è un vero e proprio vincitore anche perché, ogni località, racchiude in sé qualcosa di speciale che la rende unica nel suo genere. Domani a contendersi i click del pubblico laziale saranno il Colosseo e Civita di Bagnoregio. Le vincitrici di ogni sfida – nell’ambito delle 16 località selezionate – proseguiranno la kermesse fino al giorno della finalissima prevista per il prossimo 14 maggio quando verrà incoronato il sito preferito nel “Lazio delle meraviglie”. Intanto venerdì 8 maggio alle ore 12 Greccio sfiderà le Isole Pontine. Insomma tutti i reatini avranno a disposizione 48 ore per cliccare la loro preferenza per il santuario di Greccio.