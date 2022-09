A Castel di Tora una domenica tra escursioni e la 25esima sagra degli strengozzi

RIETI - Domenica 2 ottobre a Castel di Tora andrà in scena la 25esima Sagra degli Strengozzi organizzata dalla Pro Loco. Sarà un'occasione anche per fare una piacevole escursione tra la natura grazie all'escursione organizzata da Camminando Con. Infatti, partendo dai piedi del borgo con un percorso ad anello attraverso un bosco, chi parteciperà si affaccerà dall'alto sul lago, fino ad arrivare sopra la diga sull'alta valle del Turano, per poi tornare da un diverso sentiero fermandosi a visitare la Cascate delle Vallocchie, arrivando per concludere nel Borgo per gustare il piatto tipico della Sagra.



Attraverso delle guide specializzate, esperte di storia e natura, si offrirà la visita al Borgo medievale: una piacevole camminata di 2 km a/r, adatta a tutti, per visitare il Palazzo del Drago ed i giardini panoramici sul lago. L'appuntamento è alle 10:20 o 15:50 al Bar La Casina e la durata sarà di circa 2h.