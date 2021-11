Ascrea, iniziativa contro ogni forma di violenza sulle donne / Le foto

RIETI - Anche Ascrea dice "No" alla violenza sulle donne e lo fa, in prossimità della Giornata Nazionale che si celebrerà venerdì, con una iniziativa di grande impatto organizzata dall'assessore ai Servizi Sociali e Salute della comunità, Chiara Simonetti: un lungo tappeto rosso, tante scarpe dello stesso colore e numerosi messaggi per fermare queste violenze.

"Troppo spesso, ancora, sentiamo parlare di femminicidi - dice l'assessore Simonetti - Ai dati non possiamo rimanere indifferenti, soprattutto noi amministratori comunali che abbiamo a cuore ogni singolo cittadino, in particolar modo se soggetto fragile. Vorremmo che iniziative come queste non restino fini a se stesse, ma che siano da monito affinchè queste violenze non si verifichino mai più".