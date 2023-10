Lunedì 9 Ottobre 2023, 19:51







RIETI - Il Comando dei vigili del fuoco di Rieti si illumina di verde per la “Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi di Pans/Pandas” (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections). L’illuminazione verde delle sedi di servizio VVF è un’iniziativa che riveste carattere nazionale. A partire dalle ore 18.00 di oggi, 9 ottobre, anche il Comando dei vigili del fuoco di Rieti brillerà di luce di verde, colore universalmente riconosciuto come simbolo della speranza, per dare sostegno e portare all’attenzione della collettività questa sindrome pressoché sconosciuta, una malattia rara e degenerativa che colpisce prevalentemente i bambini a livello neurologico. La cerimonia di accensione della facciata della Sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti – cui ha preso parte anche il comandante provinciale Ing. Domenico Petrizza - si è tenuta alle ore 18.00 presso il comando di via Sacchetti Sassetti.