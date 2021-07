Rieti, il giovanissimo Alessandro in visita alla caserma dei vigili del fuoco

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:47

RIETI - In data odierna ha fatto visita al Comando dei vigili del fuoco di Rieti il piccolo Alessandro di 5 anni, che nel mese di marzo aveva scritto una lettera esprimendo la sua grande passione per i vigili del fuoco, inviando un video in cui canta l’inno dei vigili del fuoco ed esprimendo il desiderio di visitare la nostra caserma.

Alessandro, accompagnato dai genitori, oggi è stato accolto dal Comandante e dal capo turno che gli hanno fatto conoscere i vigili del fuoco in servizio, visitare la Caserma e vedere alcuni mezzi di soccorso.