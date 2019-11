IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Vibonese

Rieti

Arbitro

RIETI - Il Rieti cerca di allungare la striscia positiva nella trasferta di Vibo Valentia.8'- Bubas ci prova da centro area sugli sviluppi del corner, blocca Addario in presa bassa7'- La Vibonese si affaccia in avanti. Azione sulla sinistra e pallone in mezzo, Zanchi libera in corner6'- Primo cartellino giallo del match sventolato all'indirizzo di Del Col per fallo in ritardo su Zanchi2'- Prima chance per la Vibonese, Berardi lanciato in porta insacca, ma era in fuorigioco1'- Iniziata la gara tra Vibonese e RietiAmarantocelesti senza Guiebre e Zampa, ma che ritrovano Palma dopo la squalifica scontata contro la Virtus Francavilla. C'è Esposito ancora a centrocampo insieme a Palma, sugli esterni Tiraferri a destra e Zanchi a sinistra. Confermato il tridente offensivo con Beleck, De Paoli e Marcheggiani.: Mengoni, Tito, Del Col, Bernardotto, Tumbarello, Berardi, Bubas, Altobello, Redolfi, Petermann, Prezioso. All. Modica: Addario, Gigli, Aquilanti, Granata, Tiraferri, Esposito, Palma, Zanchi, De Paoli, Marcheggiani, Beleck. All. Caneo: Fontani di Siena (Di Maio- Centrone)