RIETI - La sezione reatina «Carlo Millesimi» dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport celebra i cinquant’anni della sua fondazione insieme ai migliori reatini protagonisti a livello nazionale e internazionale nell’ultima stagione. Oggi pomeriggio, alle 18.30, all’Auditorium Varrone torna l’appuntamento con «L’atleta dell’anno», l’annuale incontro dei Veterani per premiare i migliori di ogni disciplina distintisi nell’ultimo anno sportivo.A ricevere il premio dei Veterani guidati dalla presidente Maria Cristina Tiberi, per l’edizione 2018, sarà il 33enne motociclista Tiziano Rosati, che ha chiuso al terzo posto il campionato italiano velocità in salita, nella stagione d’esordio in classe 600 Stock. Lo scorso anno, invece, ad essere premiata dai Veterani fu la nuotatrice Martina Caramignoli, mentre Rosati fu tra le rivelazioni della stagione sportiva 2017, dopo il lungo stop dal 2009 al 2015 e il quarto posto generale nell’edizione 2016 in categoria 125 Open.A ricevere i riconoscimenti, oggi pomeriggio, saranno in tanti: dai ragazzi di Special Olympics a Sport e Terapia, senza tralasciare nessuna disciplina in cui gli atleti di casa hanno conseguito risultati fuori dall’ambito locale. Riconoscimenti anche ai past president dei Veterani e a personaggi come Aldo Grifoni – Rieti calcio anni ’50 – e l’ex Lazio Domenico Masuzzo, da anni residente nel Reatino, che sullo sport hanno modellato una vita intera.