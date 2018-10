L’ATLETA DELL’ANNO

I RICONOSCIMENTI

RIETI - La sezione reatina, intitolata a Carlo Millesimi, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport celebra i cinquant’anni della sua fondazione e premia i migliori atleti reatini protagonisti a livello nazionale e internazionale nell'ultima stagione. All’Auditorium Varrone è festa grande, che si dipana fra i ricordi dei primi passi della sezione e l’avventura attraverso periodi più o meno d’oro per lo sport locale che, di riflesso con quello nazionale, sconta passioni, cadute e riprese.Ad essere premiati dal consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, dal delegato provinciale Coni Luciano Pistolesi, dalla presidente dei Veterani reatini Maria Cristina Tiberi, dal consigliere regionale Unvs Umberto Fusacchia e dal membro della sezione reatina Antonio Tavani, guidati dalla presentazione di Asvero Antonetti, sono tutti i migliori reatini dell’ultima stagione, fra individuali e squadre, per i risultati ottenuti oggi e ieri, come nel caso delle figure storiche che hanno fatto grande lo sport locale.L’Atleta dell’Anno scelto dai Veterani dello Sport, stavolta, è il 33enne motociclista Tiziano Rosati, che ha chiuso al terzo posto il campionato italiano velocità in salita, nella stagione d’esordio in classe 600 Stock su Honda Cbr; lo scorso anno, invece, ad essere premiata dai Veterani fu la nuotatrice Martina Caramignoli, mentre Rosati fu tra le rivelazioni della stagione sportiva 2017 vincendo il titolo italiano in categoria 125 Open, dopo il lungo stop dal 2009 al 2015 e il quarto posto generale nell'edizione 2016 di nuovo in 125 Open.“Finalmente, dopo tanti sacrifici, un riconoscimento anche per me – confida Rosati, protagonista anche nel team di calcio a undici del Micioccoli – Corro in pista da prima dei vent’anni, ma trovare una scuderia non è mai facile, qualcuno che sostenga tutti gli sforzi per affrontare trasferte e lavoro nel comparto tecnico. Quest’anno, ad esempio, sono stato aiutato dal gruppo di amici del Road Race Team, che hanno scelto di appoggiarmi nonostante non siano costituiti come scuderia professionistica. Per il prossimo anno sogno la partecipazione nel campionato internazionale su strada, sempre in 600 Stock - conclude – Da adesso, perciò, inizia la caccia agli sponsor disposti a sostenermi”.Il primo a ricevere la benemerenza dei Veterani è Aldo Grifoni, indimenticato protagonista fra le fila del Rieti Calcio e della Salernitana, segretario del Rieti negli anni ’60, scomparso prematuramente negli anni ’70.Di nuovo nel calcio, il premio collettivo va alla formazione di calcio a undici dei Veterani mentre, individualmente, a ricevere il riconoscimento è Oliviero Olivieri , calciatore del Rieti negli anni ’70 e ’80, docente di educazione fisica e, nel 1999, fondatore della solidissima realtà della Pro Calcio Studentesca.Premio anche all’ex Lazio Domenico Masuzzo, da anni legato al Reatino.Fra i ragazzi speciali, c’è il settore nuoto di Special Olympics con Francesca Ghirlanda, Matteo Santucci, Donatella Mancini, Massimo Rinaldi e Veronica Lanciotti, mentre Marino Albini, dell’Atletica Sport e Terapia (premiata anche come società sportiva) riceve la benemerenza per i suoi risultati nel getto del peso.Immancabile la benemerenza per gli ininterrotti risultati dell’Atletica Studentesca Alberto Milardi, mentre nel ciclismo il riconoscimento è per Giosuè Calabrese e Gianni Brunelli del Gruppo Ciclistico D’Angeli.La ginnastica ritmica, quest’anno, mette in luce Eleonora Nobili e Rebecca Perotti del comparto tecnico della Forza e Libertà, mentre nella danza sportiva brillano Barbara Leoncini e Daniele Di Cesare.Le arti marziali sono appannaggio dei tecnici Massimo Grillotti, Gianfranco Sampalmieri e Andrea Strinati e dell’atleta Eleonora Bonafaccia; benemerenza anche a Roberto Scagnoli della NPiC, il basket in carrozzina.Nel pentathlon continua a brillare la stella di Leonardo Bizzoni e, nel basket, quella di Leonardo Berrettoni.Il rugby è terreno di Marco Gudini, Domenico Ubertini e Rivo Lupi, per il fustsal la benemerenza va a Gabriele Pandolfi e nell’equitazione a Gianmarco Fabri.Il tiro a volo è naturalmente appannaggio della 17enne Giada Longhi, campionessa europea Junior di tiro a volo.Alla sezione reatina dell’Associazione Italiana Arbitri vanno i riconoscimenti per il segretario della sezione A.i.a. di Rieti, Francesco Ciriciofolo, a Luciano Festuccia Gianni Turchetti Marco Marchioni e Daniele De Tommaso.A chiudere, benemerenze a Enrico De Sisto, componente della sezione reatina dei Veterani dello Sport, e ai past president del gruppo locale: Carlo Millesimi, Torquato Cocuccioni, Luigi Ciace, Nunzio Rucci, Antonio Tavani, Bernardino Giovannelli, Mariano Festuccia, Umberto Fusacchia, oltre all’attuale, Maria Cristina Tiberi.