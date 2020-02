La campionessa di pulitato Angela Carini premiata come miglior atleta dell'anno

Angela Carini, campionessa di pugilato e poliziotta delle Fiamme Oro, medaglia d'argento lo scorso anno ai mondiali di categoria, sarà premiata dal presidente del Coni Giovanni Malagò come miglior atleta dell'anno. La premiazione si svolgerà il 26 febbraio nel salone d'onore del Coni. In occasione della IV edizione del premio "Giuliano Gemma" alla campionessa verrà consegnato il riconoscimento come "Migliore atleta AOB” per la straordinaria performance a Ulan-Udè, in Russia, dove ha conquistato la mediaglia d'argento ai campionati mondiali femminile Elite Aiba 2019.

MAESTOSA! ๐Ÿ‘ A Ulan Ude Angela #Carini è ARGENTO Mondiale nei 64 kg! ๐Ÿฅˆ RT per la tigre #ItaliaTeam! ๐Ÿฏ@FedPugilistica pic.twitter.com/zSJaGv0WyH — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) October 13, 2019

Angela “The Tiger” Carini in quella sfida ha conquistato il titolo di vice campionessa del mondo. La pugile delle Fiamme oro si è messa al collo l’unica medaglia vinta dalla spedizione azzurra ai Mondiali Aiba femminili svolti allo Sport Complex di Ulan Ude (Russia). La cavalcata trionfale di Angela Carini si era interrotta in finale, dove ha combattuto contro la cinese Dou Dan, testa di serie numero uno e leader del ranking mondiale della categoria 64 chilogrammi.

