RIETI - Torna l’appuntamento del venerdì live music a Le Tre Porte. Tutta votata al filone jazz, dalle 22 la serata di domani, 25 maggio, sarà scandita dal sound ricercato del quartetto jazz “Il triplo di Zero" con a seguire un ampio spazio per una jam session.

«Il progetto nasce nel 2016 dalla mia volontà- dice il fondatore e pianista del quartetto Francesco Briotti- di dare vita a molte mie composizioni che giacevano in un cassetto in attesa di essere animate. Ho contattato Alessandro Ricci (batteria), Steve Laye (contrabbasso) e Angelo Liberali (Sax) per concretizzare tutto ciò e fin da subito ci siamo trovati in sintonia per cui ho continuato a comporre per questa formazione lasciando anche all'improvvisazione un ruolo fondamentale». I loro brani richiamo alla tradizione jazzistica senza rinunciare però alla tendenza alla sperimentazione e al colore. «Da musicisti contemporanei quali siamo-sostengono- ci piace lavorare sui timbri del suono e sulle atmosfere senza mai rischiare di prenderci troppo sul serio. Solitamente infatti durante i nostri concerti non sono rare risate, cambi improvvisi di struttura o passaggi umoristici».

Con uno stilo prettamente contemporaneo e in grado di strizzare l’occhio sia al progressive rock che alla musica sperimentale di ardua collocazione,

ciò che conta per il quartetto è fare musica. «Le mie composizioni- afferma Francesco Briotti- nascono dalla voglia e dal piacere di condividere emozioni e diffonderle». Non è un caso dunque che il gruppo abbia ricevuto riscontri positivi tra il pubblico e una buona dose di incoraggiamento da parte dell'ambiente musicale.

Il quartetto rivela che a breve sarà pronto uno studio album del materiale migliore e più brillante.

