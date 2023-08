Lunedì 14 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Un atto di puro vandalismo, senza spiegazione. La denuncia (e lo sfogo) arriva via social dal titolare del wine restaurant reatino “2020 Degusto”, Marco Carapacchi: domenica mattina, appena uscito di casa, si è ritrovato davanti alla propria attività, notando la tela degli ombrelloni di copertura esterni vandalizzata nella notte e mandata a fuoco, probabilmente utilizzando un accendino, da qualche balordo di passaggio nel centro storico cittadino.

La scoperta. Nella serata precedente, peraltro, il locale aveva chiuso a notte fonda e il titolare - che risiede al piano sovrastante l’esercizio commerciale - non aveva notato nulla di anomalo fin oltre le 3 del mattino. Un atto dunque messo a segno dopo le 4 e che ha suscitato lo sdegno del titolare che, a margine della denuncia dell’atto, ha commentato con uno sfogo: «Non ci sono parole» e «vergogna».

Un gesto pericoloso, in quanto il rogo dell’intero ombrellone avrebbe potuto lambire altre strutture o arredi anche di altre attività presenti in piazza San Francesco, soprattutto nel periodo estivo. Nelle scorse settimane, nel ristorante, al civico 107 di via San Francesco, era stato rubato un Ipad con penna Apple.

Il monumento. Vandali mai stanchi di gesti ad alto tasso di inciviltà: in piazza Marconi, nella notte, un monumento nei giardini, dedicato al gemellaggio con la cittadina giapponese di Ito, ha subìto la decapitazione dell’ornamento apicale.