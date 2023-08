Vandali in azione nella notte: colpita la lanterna del toro in piazza Marconi. Foto. «Ferma condanna»

RIETI - La solita bravata del venerdì sera, all'insegna del vandalismo. Questa volta è stata colpita la lanterna del toro, nei Giardini di Ito a Piazza Marconi. I teppisti della notte hanno colpito la punta dell'istallazione rovinando completamente un simbolo importante che rappresenta l'unione tra Rieti e il Giappone.

L'assesore alla manutenzione del Comune di Rieti, Fabio Nobili commenta l'atto con un post Facebook «Ritengo inqualificabile il volgare attivo vandalico contro la lanterna del toro dei giardini di Ito.

Un simbolo di amicizia tra le due città è sconforante vedere che c'è chi ritiene divertente rompere un patrimonio simbolico del genere.Richiedo responsabilità e coscienza nella cura della casa comune che è la nostra città, con il contributo di tutti e del nostro buonsenso possiamo andare lontano».

«Un atto da condannare - queste le parole di Elisabetta Occhiodoro, presidente del Comitato gemellaggi di Rieti - perché rappresenta un valore affettivo tra Rieti e Ito. Come sottolineato anche dall'ambasciatore del Giappone durante la sua visita ufficiale in città. Un attaco che non paserà sicuramente inosservato, considerando che anche a Ito sono presenti i giardini di Rieti».

Emergenza sicurezza in città, questo quello che si legge nelle condivisioni social dei cittadini. Nessuno vuole colpevolizzare la movida locale, ma la mancanza di rispetto dei più giovani. Urla a orari improbabili della notte, magari colpa dello stato alterato di alcuni. Ma il rispetto del bene comune non deve passare in secondo piano e gesti di questo tipo vanno puniti a dovere. Ultimamente, Rieti è una città tranquilla, solo apparentemente. La notte le vie del centro si trasformano, tra schiamazzi urla e bandi di criminali che litigano, magari per aggiudicarsi la piazza. Ieri sera una scena di violenza sul ponte Romano, all’inizio di Via Roma, centro della movida cittadina, dove un ragazzo straniero è stato aggredito da sconosciuti. Paura tra i presenti che si prestavano a ritornare a casa, ignoto l’autore del gesto ma un campanello d’allarme da non fare passare inosservato.

Necessario intensificare i controlli, per garantire sicurezza ai cittadini. L’atto vandalico è solo la punta di un grande iceberg che sta dilagando in una piccola città di provincia, tranquilla ma solo all’apparenza.